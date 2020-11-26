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Marmaris'te mobeseden trafik kurallarına uymadığı belirlenen 360 sürücüye ceza

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, mobese kameralarından trafik kurallarına uymadığı belirlenen 360 sürücüye, ceza kesildi.

26 Kasım 2020 Perşembe 10:37
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Marmaris'te mobeseden trafik kurallarına uymadığı belirlenen 360 sürücüye ceza

MUĞLA - Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri, ana cadde ve sokaklarda yaptığı denetimlerini mobeseye taşıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan 155 ihbar hattı odasında 5 trafik polisi tarafından, saat 10.00 ile 15.00, 17.00-23.00 ve 23.00-05.00 saatleri arasında, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere 100'ü hareketli olmak 500 noktaya yerleştirilen mobese kamerası görüntülerinin canlı olarak izlenip, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ekran görüntüsü ile plakalarının kayıtlı olduğu adreslere ceza gönderileceği bildirildi.

BİR SAATTE 360 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Marmarislilerin kuralsız sürücülerle ile ilgili yoğun şikayetleri üzerine başlatılan denetimler kapsamında 1 saat içinde kameralardan tespit edilen trafik ışığı ihlali yapan, yayalara yol vermeyen, kask takmayan, yayalara ait yasak alanda dolaşan ve trafiği tehlikeye sokan toplam 360 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı. Ceza kesilen sürücülerin büyük bölümünün motosikletliler olduğu bildirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri, "Kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması trafik güvenliği ile kontrolünün sağlanması amacıyla trafik denetimlerimize ek olarak mobese kameralarından denetimlerimize başladık. Kameralardan tespit ettiğimiz sürücülerin ekran görüntüsünü alarak plakalarına kural ihlali yaptığı maddeyi ekleyerek ceza işlem yapılacaktır. Bir ay süreyle devam edecek denetimler sonucunda istatistik raporlar hazırlanacaktır. Özellikle kolay ulaşım olduğu için motosiklet sürücülerin yaptığı ihlaller ve meydana gelen trafik kazalarının nedenleri hakkında rapor hazırlanacak. Hazırlanacak raporlar doğrultusunda sürücülere bilgilendirme yapılarak kazaların ve ihlallerin minimum seviye indirilmesi sağlanacaktır" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 26.11.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
CezaTrafik KurallarıMobeseMarmaris
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