Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi' kurdular
Okulun bahçesine 'Tabiat ve Hayvan...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği...
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm...
'Ayı gülü' çiçek açtı
'Ayı gülü' çiçek açtı
100 ressam sağlık çalışanları için çizdi
100 ressam sağlık çalışanları için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin'de maske takma zorunluluğu

Mardin'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:15
0 Okunma
Mardin'de maske takma zorunluluğu

MARDİN - Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maske takma zorunluluğu getirildi. Maske zorunluluğu ile birlikte Mardin Valiliği, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı açıklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşları-özel sektör işletmelerinin toplu çalışma alanları, toplu taşıma-özel araçlar; park, cadde, sokak gibi alanlarda maske kullanılması zorunludur. Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması (en az 3 adım) ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına,

​Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23'üncü ve 72'nci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/ tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinMaske Takma ZorunluluğuKoronavirüs Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaydan sonra fındıkta işçi endişesi
Çaydan sonra fındıkta işçi endişesi
'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van'da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı
Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Siirt'te kentsel dönüşüm başladı
Siirt'te kentsel dönüşüm başladı
Bayburt'ta yeni bitki türü keşfedildi
Bayburt'ta yeni bitki türü keşfedildi
Bolu'da sahur vaktinde yangın paniği
Bolu'da sahur vaktinde yangın paniği
Genç kız akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
Genç kız akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı