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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışarak hurdaya döndüğü kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışarak hurdaya döndüğü kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:57
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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 9 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara yolu Çepnidere kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Sergen Sezer (26) yönetimindeki 45 SC 3266 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Halil Başpınar (36) yönetimindeki 43 EB 102 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın  şiddetiyle Sergen Sezer yönetimindeki otomobil, takla attı. Halil Başpınar'ın otomobil ise metrelerce sürüklendikten sonra orta refüje çarptı. Kazada, sürücüler ile 43 EB 102 plakalı otomobilde bulunan Süleyman İleri (87), Fatma İleri (59), Hanife E.B. (7), İ.B. (3), H.M.İ. (10), F.N.İ. (9) ve Ayşe Başpınar (36), yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTrafik Kazası
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