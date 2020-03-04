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Manisa'da badem ve erik ağaçları çiçek açtı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, havanın ısınmaya başlamasıyla kırsal kesimlerde bulunan mahallelerdeki badem ve erik ağaçları, çiçek açtı. Papatyaların da açtığı bölgede halk, bol bol fotoğraf çektirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:05
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Manisa'da badem ve erik ağaçları çiçek açtı

Tarım şehri Manisa'da hava sıcaklığının yükselmesiyle baharın müjdecisi olarak tanımlanan badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlı, Sancaklı Bozköy ve Sancaklı İğcedik mahallerindeki ağaçlar beyaza ve pembeye bürünürken, kırlar da papatyalarla kaplandı. Güzel görüntülerin oluştuğu bölgede vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirerek güneşin ve doğal güzelliğin keyfini yaşadı. Mahalleli Serkan Özcan, "Bu ağaçlar da açan çiçekler bizim için baharın müjdecisi. Baharın gelmesiyle uyanan doğanın fotoğrafını çekiliyoruz. Hava çok güzel. Biz de keyfini çıkarıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaBademErikÇiçekBahar
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