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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:59
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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti. ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan, Manisa Valiliği de depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaDepremAkhisarAfad
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