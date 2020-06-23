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Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki devlet hastanesinde kurulan sistemle, hastaların ihtiyacı olan medikal oksijen gazı, yerinde üretilerek kurum bütçesine önemli katkı sağlanmaya başlandı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Onur Durgun, "Artık kendi oksijenimizi hastanemizde kendimiz üretiyoruz. Maliyet açısından, sistemin çok ekonomik olması nedeniyle, büyük tasarruf sağlanacaktır. Kurulumu yapılan bu sistem sayesinde, acil durumlarda hastanemizin, mevcut kapasitenin üzerinde dahi, yeterli oksijeni üretebileceğiz" dedi. Hastanede sistemin kullanılmasıyla ilk gaz Refiye Çakıcı'ya verildi.

23 Haziran 2020 Salı 09:15
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Malkara Devlet Hastanesi, oksijenini kendi üretiyor

İlçede 3 yıl önce yeni modern binasına taşınan 75 yataklı Malkara Devlet Hastanesi, bir ilke imza atarak, kendi oksijenini kendisi üretmeye başladı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Onur Durgun, kendilerinin ürettikleri oksijenle kurum bütçesine büyük katkıda bulunduklarını kaydetti. Oksijen gazının hastaların tedavisinde büyük önem taşıdığını belirten Durgun, şöyle konuştu:

"Birçok hastanede olduğu gibi biz de daha önce oksijen gazımızı tüp teminiyle sağlıyorduk. Oksijen tüpleri ile medikal oksijen gazı temini esnasında, birçok risk ile karşı karşıya kalındığından bu durum tehlike oluşturmaktadır. Yeni kurulumu yapılan medikal oksijen üretim sistemi, atmosferdeki havayı ve ortamdaki oksijeni yoğunlaştırıp depolayarak, hastalarımız için kullanıma hazır hale getirmektedir. Ayrıca maliyet açısından, sistemin çok ekonomik olması nedeniyle, büyük tasarruf sağlanacaktır. Kurulumu yapılan bu sistem sayesinde, acil durumlarda hastanemizin, mevcut kapasitenin üzerinde dahi, yeterli oksijeni üretebilecektir. Ekonomik ömrü 10 yıl hesaplanan sistem, hastanemizin uzun yıllar, medikal oksijen gazı ihtiyacını karşılayacak. Özet olarak kendi oksijenimizi hastanemizde üretmekteyiz. Sistemin kurulmasında emeği ve desteği olan herkese çok teşekkürlerimi sunarım."

İLK HASTADA KULLANILDI

Hastanede sistemin kullanılmasıyla ilk gaz hastalardan Refiye Çakıcı'ya verildi. Çakıcı'nın oğlu Şaban Çakıcı, "Malkara Devlet Hastanesi'nde yeni oksijen sistemi kurulmuş. Annemin de oksijene ihtiyacı vardı, burada anneme oksijeni verdiler. Hastanenin kendi oksijenini kendi üretmeye başladığını gördük ve öğrenmiş olduk. Bu şekilde buradaki hastalar ihtiyaç duydukları oksijeni artık daha rahat bir şekilde alabiliyorlar. İdarecilere çok teşekkür ederiz" dedi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Malkara Devlet HastanesiOksijenTekirdağ
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