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Mahmudiyeliler Çanakkale'yi gezdi

Mahmudiye Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kültür turları ile Mahmudiye’li vatandaşlar Çanakkale’yi gezdiler.

Mahmudiyeliler Çanakkale'yi gezdi

Mahmudiye Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kültür turları ile Mahmudiye’li vatandaşlar Çanakkale’yi gezdiler.

28 Mart 2019 Perşembe 15:00
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Mahmudiyeliler Çanakkale'yi gezdi

Kültür turları kapsamında Mahmudiye’den yola çıkan vatandaşlar rehber eşliğinde Şanlı tarihin bütün izlerini taşıyan Çanakkale’yi gezdi. Çanakkale’de bulunan şehitlikleri, bu bölgedeki abideleri ve mevzileri gezen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Çanakkale Şehitliği Abidesi önünde toplu halde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyan Mahmudiyeliler daha sonra, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında kaldığı evi ziyaret etti.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, gezi ile ilgili yaptığı konuşmada; “ Kültür turları kapsamında vatandaşlarımıza Çanakkale turu düzenledik. Şanlı tarihimizi destanlaştıran topraklarda hemşerilerimiz bu onuru ve gururu bir kez daha yaşamış oldu. Vatandaşlarımızın motivasyonu ile tarih ve kültür bilincini geliştirmek adına Mahmudiye Belediyesi olarak bu tür gezilere önem veriyoruz. Belediyelerin bir başka görevi de vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerine destek vermektir. Önümüzdeki günlerde bu tür kültür gezilerine devam edeceğiz. Çanakkale gezisinde bizlere destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür turuna katılan vatandaşlar; Çanakkale ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını ifade ederek kendilerine böyle bir imkân sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e ve Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan’a unutulmaz bir gün yaşattığı için çok teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 28.03.2019 15:50
Anahtar Kelimeler:
Mahmudiye BelediyesiçanakkaleMahmudiyeliler
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