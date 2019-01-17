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Lüks motoryata Bodrum'da yakıt ikmali

Bodrum'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.

Lüks motoryata Bodrum'da yakıt ikmali

Bodrum'a gelen 'Dream' isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:57
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Lüks motoryata Bodrum'da yakıt ikmali

MUĞLA - Malta bayraklı lüks motoryat, bu sabah saatlerinde, Bodrum'un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi. 1997 yılında Türkiye'de üretildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lüks MotoryatBodrum
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