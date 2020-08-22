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Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eve yapılan kumar baskınında, kaçmaya çalışırken 5 metre yükseklikteki duvardan atlayan 3 kişi, yaralandı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:27
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Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan 3 kişi yaralandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı 1268 Sokak'ta meydana geldi. Bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada evde bulunanlardan 3 kişi, polisleri fark edince arka kapıdan çıktı. Evin 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmanıp, boş arsaya atlayan bu kişiler, beton zemine düşerek yaralandı. Yaralılar, telefonla 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen AKS ekipleri, etrafı duvarla çevrili arsaya kapının kilitlerini kırarak girip, yaralılara ulaştı. 3 yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı. Bu sırada gazetecilerin, "Kumar baskınından mı kaçtınız?" sorusuna şüphelilerden biri, "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik" diye cevap verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KumarBaskınPolisİzmirKonak
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