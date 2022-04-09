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Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit 

ADANA'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:27
Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit 

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

VALİ ELBAN: SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı kaza sonrası Adana Valisi Süleyman Elban ilçeye gitti. Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden Elban, çıkışta kaza hakkında bilgi verdi. Kazanın Kozan çıkışında meydana geldiğini söyleyen Elban, "Bugün 15.30 sıralarında Kozan çıkışında kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir otomobil, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde şehit oldu. Bir yaralının durumu ağır. Hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.

Öte yandan, gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 

DHA

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