Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet...
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet'...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Koronavirüste son durum!
Kapat

Koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti

Antalya'nın Alanya ilçesinde turizmci Muzaffer Barcın, koronavirüs sürecinde yoğun mücadele gösteren sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma personeline moral amacıyla hediye tatil kampanyası başlattı. Gaziler ve şehit ailelerinin de yararlanabileceği kampanyadan, noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucu belirlenecek 200 talihli aile yararlanacak. Barcın, kampanyaya katılan diğer ailelere de yüzde 50 indirimli tatil imkanı sunacaklarını söyledi.

11 Haziran 2020 Perşembe 09:18
0 Okunma
Koronavirüsle mücadele edenlere tatil jesti

Alanya'nın Kargıcak ve Mahmutlar mahallelerinde otelleri bulunan Muzaffer Barcın, koronavirüs sürecinde gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanları, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tatil hediye etmek amacıyla kampanya başlattı. Gazi ve şehit ailelerinin de yararlanacağı bu kampanyada kendilerine ulaşan tüm ailelerin isimleri kaydedilecek. 1 Temmuz'da sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak canlı yayında noter huzurunda çekilişle 200 talihli aile açıklanacak. Otel ayrıca kampanyaya katılan ve çekilişte kazanamayan diğer ailelere de yüzde 50 indirimle tatil imkanı sağlayacak.

'KÜÇÜK BİR JEST YAPMAK İSTEDİK'

Şu ana kadar 3 bin 500 başvurunun olduğu öğrenilirken Muzaffer Barcın, kampanyaya diğer turizmcilerin de katılmasını istedi. Barcın, "Biz Covid-19 sürecinde çok emek veren sağlıkçılarımıza, emniyet güçlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine emekleri çok olduğu için, gecesini gündüzüne katarak hizmet verdiği için onlara küçük bir jest yapmak istedik. Yaklaşık 200 aileye 3 gece 4 gün ultra her şey dahil tatil hediye etmek istedik. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun istedik. Bu 200 ailenin bize maliyeti yaklaşık 1 milyon TL gibi bir rakam. Bizim gücümüz ancak buna yetti. Diğer otelci arkadaşların bu kampanyaya katılmasını özellikle istiyoruz" dedi.

KURADA ÇIKMAYANA DA HEDİYE

Kendisinin yıllardır turizmin içerisinde olduğunu belirten Barcın, "Biz Alanya'da turizme yıllardır hizmet veriyoruz. Turizmi, Alanya'mızı, ülkemizi çok seviyoruz. O yüzden de sağlıklı ve mutlu turizm olmasını istiyoruz. Bu nedenle herkesin Alanya'da bizim ailemize katılmasını istiyoruz. 1 Temmuz 2020 tarihinde 200 şanslı ailenin noter huzurunda çekilişini yapacağız. Çekilişte çıkamayan ailelere de yüzde 50 indirim ve visa kartına da 6 taksitte ödeme gibi imkanlar sağlayacağız. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımız 10 bin TL'lik tatil paketi açıkladı, ondan da inşallah halkımız faydalanacak, şu anda epey talep oldu. Herkesi mutlu ve sağlıklı tatil için Alanya'mıza bekliyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaTuristTurizmKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oluyor
50 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oluyor
Palet deposu alev alev yandı
Palet deposu alev alev yandı
Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
Karanlık Kümbet 7 asır sonra restore edildi
Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı
Adana'da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı kararı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Aynalı Çarşı 2 ay sonra kapılarını açtı
Aynalı Çarşı 2 ay sonra kapılarını açtı
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ediyorlar
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ediyorlar
20 kişinin testi pozitif çıktı, giriş-çıkışlar kontrol altına alındı
20 kişinin testi pozitif çıktı, giriş-çıkışlar kontrol altına alındı
Hanife hemşirenin canlı yayın görüntülerine tepki
Hanife hemşirenin canlı yayın görüntülerine tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı