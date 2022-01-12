Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,060.77
ALTIN
807.10
DOLAR
13.82
STERLİN
18.85
EURO
15.81
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin güneyindeki Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün, 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:30
9 Okunma
Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKarKışOkulEğitimTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te
Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te
Mersin'de terör operasyonu
Mersin'de terör operasyonu
Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı
Edirne'de 'yasaklı ırk' köpekler için barınakta yer kalmadı
Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de kurşunlandı 
Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de kurşunlandı 
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Su altında kalacak Yusufeli'de mezarlar taşınıyor
Su altında kalacak Yusufeli'de mezarlar taşınıyor
Prof. Dr. Yüksel: Sıcaklık artışlarıyla 'su stresi' başlayacak
Prof. Dr. Yüksel: Sıcaklık artışlarıyla 'su stresi' başlayacak
Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı
Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı
Otomobil, yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı
Otomobil, yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma