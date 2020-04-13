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Kontrolden çıkan TIR, 3 araca çarptı

ORDU'da kontrolden çıkan TIR, bir evin bahçesinde park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Sokağa çıkma yasağına rağmen evlerini terk eden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 08:13
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Kontrolden çıkan TIR, 3 araca çarptı

Kaza gece saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde Ordu-Samsun karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 K 0128 plakalı TIR, Ordu-Samsun karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, bir evin bahçesinde park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar da evlerinden dışarıya çıktı. Polis olay yerine gelerek güvenlik önlemi alıp, sokağa çıkma yasağının devam ettiğini hatırlatarak, vatandaşların evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. TIR sürücüsü kazada yara almazken, hasar gören TIR ve araçlar da çekici ile kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduTIRTrafik Kazası
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