KILIÇ: MARKET YASASI, İLAÇ GİBİ OLACAK

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ı ziyaret etti. Destekleri için Gürkan’a teşekkür eden Kılıç, market yasasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Perakendeciler Derneği (PERDER) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Bursa PERDER Üyesi-AK Parti Bursa Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ı ziyaret etti.

DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un market yasasının yolda olduğunu dile getirmesinden dolayı heyecan duyduklarını belirten Bursa PERDER Başkan Haşim Kılıç, Haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan market yasası, perakende sektörüne ilaç gibi gelecek. Yerel zincir marketleri koruma özelliği taşıyan bu yasa, kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Pandemi süresi boyunca sektörümüzün taleplerine verdiğiniz önem ve sağladığınız destekler için teşekkür ediyoruz. Haksız rekabetle mücadelede kararlı duruşumuzu sürdürürken ekonomi yönetimimizin atacağı destekleyici adımları da önemsiyoruz ifadelerini kullandı.

TALEPLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ. Bursa’da perakende sektörünün önemli temsilcileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Kent ekonomimizin dinamikleri ile iç içe olarak geleceğimizi rasyonel temellere uygun bir şekilde tasarlamak istiyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa’mızda, olukça güçlü olan perakende sektörünün sorunlarının ve taleplerinin takipçisi olacağız. Bursa PERDER’in sektör için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. 2023’e doğru giden yolda, hedeflerimize bağlı olarak kentimiz ve ülkemizin kazanımları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.