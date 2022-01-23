Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,011.16
ALTIN
798.37
DOLAR
13.49
STERLİN
18.30
EURO
15.28
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu" 13-15 Mayıs'ta
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan...
TED Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
TED Üniversitesi öğretim üyesi...
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta...
Kilis İli Elbeyli Belediyesi Memur alacak
Kilis İli Elbeyli Belediyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KGM: İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 yolu; araç geçişlerine kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada, İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu'nun ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Ankara Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Ankara- İstanbul kara yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapandığı duyurdu.  

23 Ocak 2022 Pazar 21:51
7 Okunma
KGM: İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 yolu; araç geçişlerine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayollar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbulAnkara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu'nun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" denildi.

VALİ ŞAHİN'DEN UYARI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." dedi. 

VALİ YERLİKAYA: YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKILMAMALIDIR

Aynı saatte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul- Ankara karayolunun ulaşıma kapandığını, yeni bir duyuruya kadar Ankara istikametine doğru yola çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşerilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul- Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KgmİstanbulAnkaraTem OtoyoluKarKışKapalıTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul- Ankara yolu trafiğe açıldı
İstanbul- Ankara yolu trafiğe açıldı
Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı
Bolu Dağı'nda, D-100 ve TEM mahsur kalanlar için ulaşıma açıldı
Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı
Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapalı
Kadın hırsızlık çetesine operasyon
Kadın hırsızlık çetesine operasyon
Konya - Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli
Konya - Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli
Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'
81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'
Eşi tarafından ölümle tehdit edilen Sevgi’nin yardım çığlığı
Eşi tarafından ölümle tehdit edilen Sevgi’nin yardım çığlığı
Milli parklarda ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı
Milli parklarda ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma