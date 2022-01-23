KGM: İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 yolu; araç geçişlerine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayollar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu'nun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada "İstanbul – Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" denildi.

VALİ ŞAHİN'DEN UYARI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." dedi.

VALİ YERLİKAYA: YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKILMAMALIDIR

Aynı saatte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul- Ankara karayolunun ulaşıma kapandığını, yeni bir duyuruya kadar Ankara istikametine doğru yola çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşerilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul- Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır."