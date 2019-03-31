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Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Ömer Azak'ın, iki mahalle arasında geçen ve evine 500 metre mesafedeki derede, kaybolduktan 20 saat sonra cesedi bulundu.

Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu

Mardin'in Derik ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Ömer Azak'ın, iki mahalle arasında geçen ve evine 500 metre mesafedeki derede, kaybolduktan 20 saat sonra cesedi bulundu.

31 Mart 2019 Pazar 11:38
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Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu

Derik ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Beşkavak Mahallesi'nde yaşayan Gurbet- Şeyhmus Azak çiftinin çocukları Ömer, dün oyun oynamak için evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Ömer'e ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün gece saatlerine kadar dedektör köpekler eşliğinde Ömer'i aradı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Seçkin Karadağ'ın da ellerine aldıkları el fenerleriyle katıldığı arama çalışmalarında dün gece sonuç alınamadı.

Sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarıyla ekipler, mobese kamera kayıtlarından çocuğun, Dumanlı ile Beşkavak mahalleri arasında geçen dereye doğru gittiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları dere çevresinde yoğunlaştırıldı. Yapılan arama çalışmalarıyla küçük Ömer'in saat 10.00 sıralarında kaybolduktan yaklaşık 20 saat sonra cansız bedenine ulaştı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ömer'in, dere kenarındaki çamur bölgede ayağı kayması sonucu düştüğü suda boğulduğu belirtilirken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Ömer'in babası Şeyhmus Azak, çocuğunun dün saat 14.00 sıralarında evden oyun oynamak için ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayıpÖmer AzakDereMardinDerik
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