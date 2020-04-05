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Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı

KARAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D. (30), arbede sırasında sırtından bıçaklandı. A.O.D. hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı.

05 Nisan 2020 Pazar 08:28
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Kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş sırtından bıçaklandı

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana gitti. Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D., iznini geçirdiği Karaman'da iki grubun kavga ettiğini gördü. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan A.O.D.,  yaşanan arbede sırasında sırtından bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Kavga edenler olay yerinden kaçarken, yaralı uzman çavuş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KavgaYARALAMABıçakUzman çavuşAskerçavuşKaraman
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