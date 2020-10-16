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Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 34 bin 285 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Thanasimus formicarius' böceği, ormanların zayıf düşmesine ve kurumasına neden olan tüm kabuk böceklerine karşı ormanlara bırakıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 10:52
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Kastamonu'da ormanları 'terminatör böcekler' koruyacak

KASTAMONU - Kastamonu'da, Orman Bölge Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda ormanlara zarar veren kabuk böceklerine karşı 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Thanasimus formicarius' böceği üretildi. Üretilen 34 bin 285 böcek, Bölge Müdürlüğüne bağlı Azdavay, Kastamonu, Küre ve Karadere Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde kabuk böceği zararı olan bölmelere bırakıldı.




'KABUK BÖCEKLERİNİN ZARAR YAPTIĞI BÖLMELERE BIRAKILDI'

Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kabuk böceklerinin ormanların zayıf düşmesine ve kurumasına neden olduğu belirtilerek, "Çam ve Göknar ormanlarında zarar yapan Pityokteines curvidens (Göknar Büyük kabuk böceği) Cryphalus piceae (Göknar küçük kabuk böceği) İps sexdentatus (On iki dişli çam kabuk böceği) İps acuminatus'e (Altı dişli çam kabuk böceği) karşı biyolojik mücadele kapsamında, laboratuvar şartlarında üretilen, avcı böcek Thanasimus formicariusun ergin ve larvaları kabuk böceklerinin zarar yaptığı bölmelere bırakılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Üretilen 34 bin 285 terminatör böcek, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Azdavay, Kastamonu, Küre ve Karadere Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde kabuk böceği zararı olan bölmelere bırakılmış olup biyolojik mücadele çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Orman Bölge MüdürlüğüTerminatör BöceklerOrmanlarBiyolojik Mücadele Laboratuvarı
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