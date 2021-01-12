Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1536
ALTIN
445.218
DOLAR
7.4784
STERLİN
10.1110
EURO
9.0862
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
75 İtfaiye Eri Alınacak
75 İtfaiye Eri Alınacak
İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek
İstanbul'da mesire yeri 20...
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Necmettin Gürgün (38) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

12 Ocak 2021 Salı 09:04
1 Okunma
Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.15'te Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba'ya giden Necmettin Gürgün yönetimindeki 55 E 3002 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan S.E.'nin kullandığı 06 GC 289 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, 2 sürücü ve otomobildeki Ertan Gürgün, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılardan Necmettin Gürgün, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün kuzeni olduğu öğrenilen Ertan Gürgün, hastanede tedaviye alınırken, kazayı hafif sıyrıkla atlatan TIR sürücüsü de ifadesi için karakola götürüldü.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesi sonucu açıldı. Çekici üzerine yüklenen ve hurdaya dönen otomobilden duman çıkmaya devam etmesi üzerine, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTIROtomobilTrafik KazasıKazaTekkeköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu; 2 gözaltı
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu; 2 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
KADES ikinci kez hayat kurtardı 
KADES ikinci kez hayat kurtardı 
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen’e Tam Not Verdi
Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen’e Tam Not Verdi
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Ankara'da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma