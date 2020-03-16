Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Avrasya Hastanesinde Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Tıp Bayramına Dijital Kutlama!
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Trabzon'da puanlar paylaşıldı
Kızını hastaneden kaçırdı
Kızını hastaneden kaçırdı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu genci öldürdü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Caner Güney (31), cinayete kurban giden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun'u (23) tabancayla vurarak öldürdü. Güney'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

16 Mart 2020 Pazartesi 08:50
0 Okunma
Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu genci öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Spil Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası zabıta görevlisi Caner Güney, Hakan Coşkun'u konuşmak için yaklaşık 6 ay önce kardeşinin öldürüldüğü tarlaya çağırdı. Burada Caner Güney, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Coşkun ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caner Güney, yanında getirdiği tabancayla Hakan Coşkun'a 5 el ateş etti. Mermilerden 3'ü Coşkun'un başına, 1'i de göğüs bölümüne isabet etti. Güney plakası belirlenemeyen motosikletle kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırmak istenen Coşkun, yolda hayatını kaybetti. Coşkun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Polis, Caner Güney'i yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaŞehzadelerCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
MANİSA ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ, ATATÜRK'ÜN ADANA'YA İLK GELİŞİNİN 97. YILINI ANDI
MANİSA ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ, ATATÜRK'ÜN ADANA'YA İLK GELİŞİNİN 97. YILINI ANDI
Kızını hastaneden kaçırdı
Kızını hastaneden kaçırdı
39 gün sonra cesedi bulundu
39 gün sonra cesedi bulundu
Balon ve aslan balığı kararı Hataylı balıkçıları sevindirdi
Balon ve aslan balığı kararı Hataylı balıkçıları sevindirdi
16 yaşındaki genç silahla market soydu
16 yaşındaki genç silahla market soydu
Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı