Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1478
ALTIN
454.484
DOLAR
7.4614
STERLİN
10.2076
EURO
9.1632
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karadeniz'de sarıkanat bolluğu

Samsun'da geçen yıl tezgahlarda bulunmayan sarıkanatta, bu yıl bolluk yaşanıyor ve kilosu 25 liradan satılıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 13:52
4 Okunma
Karadeniz'de sarıkanat bolluğu

SAMSUN - Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Samsun'da balıkçı tezgahları avlanan balıklarla dolarken vatandaşların balığa olan talebinde de artış yaşanıyor. Sezon başında palamut balığında başlayan bolluk ise yerini sarıkanat ve hamsiye bıraktı. Kentte, çinekop kilosu 50, barbun 30, mezgit 35, sarıkanat 25, hamsi 10 liradan tezgahlarda yerini alıyor.  

Balıkçı Ayhan Liman, geçen yıldan iki kat daha fazla balık avlandığını belirterek "Geçen yıl sarıkanat hiç yoktu bu yıl sarıkanat çıkıyor. Özellikle son 25 gündür sarıkanatta bir bolluk var. Kilosu 25 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımızın da talebi var. Hamside de bolluk var. Hamsi İnebolu ve Trabzon tarafından avlanıyor. Kilosu 10 liraya düştü hamsinin. Çok şükür balıkta bu yıl bolluk var" dedi.

Balıkçı Burhan Güneş ise balığın bu yıl bol avlandığını söyleyerek "Bu sezonu iyi geçiriyoruz inşallah böyle devam eder. Hamsi ve sarıkanat bol. Geçen yıl hiç palamut, sarıkanat yoktu. Bu yıl sezona hamsi bolluğu ile başladık şimdi sarıkanatla devam ediyor. Vatandaşın da balığa talebi çok fazla. İnsanlar fazlaca balık tüketiyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadenizde Sarıkanat BolluğuSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çevreci yatırım
Trabzon’da doktor, koronavirüse yenildi
Trabzon’da doktor, koronavirüse yenildi
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Ankara merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü
Arı ölümleri artacak; uzmanından 'stok' uyarısı
Arı ölümleri artacak; uzmanından 'stok' uyarısı
Tunceli'nin ilk müzesi ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
Tunceli'nin ilk müzesi ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor
Muş, buz kesti
Muş, buz kesti
'Çiftlik balığında plastik birikimi daha az'
'Çiftlik balığında plastik birikimi daha az'
Özbekistan'ın Bursa F.Konsolosu Ali Baklan: "Öncelikli Hedefimiz Ekonomik İlişkiler"
Özbekistan'ın Bursa F.Konsolosu Ali Baklan: "Öncelikli Hedefimiz Ekonomik İlişkiler"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma