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Karabük- Ankara yolunda TIR’ların geçişine izin verilmiyor

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara ve Çankırı yönüne TIR’ların geçişine izin verilmiyor.

Karabük- Ankara yolunda TIR’ların geçişine izin verilmiyor

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara ve Çankırı yönüne TIR’ların geçişine izin verilmiyor.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:55
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Karabük- Ankara yolunda TIR’ların geçişine izin verilmiyor

İstanbul ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan karayolunun Kemikli Rampaları ve D-755 karayolunun Aslanlar mevkisi ile Karabük Çankırı yolu İsmetpaşa mevkisinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Zaman zaman kayan araçlar kazalara neden oluyor. Çankırı- Karabük yolu İsmetpaşa mevkiinde kayan TIR nedeniyle ulaşım Karabük yönüne kapandı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından TIR kurtarılarak yola devam etti. Yol da yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkan sürücülerin geçişine izin vermezken kayan TIR’lar nedeniyle de bu araçlarında Ankara- İstanbul ve Çankırı yönüne geçişlerine izin vermiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karabük- Ankara YoluGeçiş
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