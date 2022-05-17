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Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir’e uğurlandı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren trafik polis Ünlü Cığır'ın (50) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir’e gönderildi.

17 Mayıs 2022 Salı 10:51
Kalp krizinden ölen polisin cenazesi, Nevşehir’e uğurlandı

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası trafik polisi Ünlü Cığır, dün saat 12.00 sıralarında, iş yerinde çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cığır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Cığır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Cığır için bugün Şarkışla Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dölaş, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Hanifi Metin, ilçe protokolü ve Cığır'ın yakınları katıldı. Törende Cığır'ın öz geçmişi okunarak dua edildi. Cığır'ın eşi Sunay Cığır, tabutun başında, "Bu kadar mı çok özledin şehadeti? Bu kadar mı sevdalıydın? Bizi bırakıp nereye gittin? Ne olur bizi mahşerde bırakma. Çok mu özlemiştin Rabb'ini? Yükünü benim üzerime attın. Ben nasıl ayağa kalkacağım?" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Ünlü Cığır'ın cenazesi, defnedilmek üzere Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköyü'ne gönderildi. 

DHA

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SivasŞarkışlaPolisPolis MemuruKalp Krizi
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