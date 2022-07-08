KADİR ŞEKER, TAHLİYE OLDU 

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.

EVİNE GELDİ

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde evine geldi. Kadir Şeker, araçtan indikten sonra kendisini bekleyen yakınları ve arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra evine girdi. Baba Cengiz Şeker gazetecilere, "Biz çok acı çektik. Bu istenmeyen bir olay" dedi.