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KADİR ŞEKER, TAHLİYE OLDU 

Konya'da,  5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker (22), 05 Temmuz Salı günü yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz bir üst mahkeme olarak kabul edilen 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 

08 Temmuz 2022 Cuma 10:54
KADİR ŞEKER, TAHLİYE OLDU 

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra  ailesine sarıldı. 

EVİNE GELDİ 

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevinden tahliye olan Kadir Şeker, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde evine geldi. Kadir Şeker, araçtan indikten sonra kendisini bekleyen yakınları ve arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra evine girdi. Baba Cengiz Şeker gazetecilere, "Biz çok acı çektik. Bu istenmeyen bir olay" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKadir ŞekerTahliyeMahkeme
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