Kadınlar ekmeğini mermerden çıkarıyor

Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren mermer fabrikasının yönetimi, ihracat bölümündeki hassas ölçüm standartlarını dikkate alıp, kadın işçi istihdamına ağırlık verdi. Fabrikada 2014'te 8 olan kadın işçi sayısı, bu yıl 33'e çıktı. Ebatlama, kumlama, fayans, eskitme hattı ve patlatma makinesinde çalışan kadın işçiler, titiz çalışmalarıyla takdir topluyor. Fabrikada baret, eldiven ve maske kullanarak çalışan kadınlar, geçimlerini kendi emekleriyle sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kadınlar, ağır mermer plakaları taşıyor, özenle kesiyor ve üst üste titizlikle istifliyor. Kadınların fiziksel güç gerektiren bu çabası, alınlarındaki tere yansıyor.

Yaklaşık 20 yıldır fabrikanın üretim müdürlüğü görevini yürüten Memiş Çulha, 70 çalışandan 33'ünün kadın olduğunu belirterek, "Kadın işçilerimizle uzun zamandır çalışıyoruz. Mesai saatine uymaları ve disiplinli olmaları erkeklere göre daha iyi. Yaptıkları işler ortada. Genelde ebatlama ve paketlemede görev alıyorlar. Erkeklerden kalır yanları yok. Kadın çalışanlarımızın performanslından çok memnunuz" dedi.

'İŞİM AĞIR OLSA DA MERMERİ SEVİYORUM'

İşçilerden evli ve 1 çocuk annesi Nebahat Erdem (23), "2015 yılından bu yana aynı fabrikada çalışıyorum. Mesaimiz sabah saat 08.00'de başlıyor, akşam 16.00'da sona eriyor. Arkadaşlarımız ile birlikte günümüz keyifli geçiyor. İşim ağır olsa da mermeri seviyorum. Kadınlarımızın evde oturacağına çalışmayı tercih etmesini istiyorum" diye konuştu.

'AZİMLERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM'

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda fabrikanın sahibi olan Mustafa Ercan, "1981 yılından bu yana bölgemizde çok kaliteli mermer ocakları faaliyetini sürdürüyor. Muğla genelinde 104 fabrika ve 72 mermer ocağı bulunuyor. 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bunların yaklaşık 500'ünü kadın işçilerimiz oluşturuyor. Kendilerini azimlerinden dolayı kutluyorum. Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki mermer ocaklarımız, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor. İnsan gücü ve teknoloji sayesinde, tasarımlı çalışmalar ortaya çıkıyor" dedi.