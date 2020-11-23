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KADININ GÜÇLÜ OLMASI, AİLENİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR..

VEKİL GÖZGEÇ. KADIN KOLLARIMIZ, KADINLARIMIZIN GÜÇLÜ SESİDİR DEDİ

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:17
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KADININ GÜÇLÜ OLMASI, AİLENİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Avukat Emine Yavuz Gözgeç, 6. Olağan Kadın Kolları ilçe Kongrelerine katıldı.

Salgın tedbirlerine özen gösterilerek yapılan İlçe Kadın Kolları kongrelerine katılan Gözgeç, “AK Partili olmak, millet sevdalısı olmak demektir. Bu ülkeye dair hayalleri olmak, hedefleri olmak demektir. AK Partili olmak, kurulan tuzaklara, engellemelere rağmen hiç tereddüt göstermeden, dik durmak ve hedeflerden hiç bir zaman ayrılmamak demektir” dedi. AK Parti’nin aynı zamanda bir medeniyet hareketi, bir diriliş hareketi olduğunu söyleyen Vekil Gözgeç, Bizim tarihimizde, bizim medeniyetimizde, hastaneler yaptıran, şifahane, kütüphane, vakıflar kuran kadınlarımız var, yine bizim tarihimizde bu toprakları bize vatan kılmak için cepheden cepheye koşan Nene Hatunlarımız, Halide Onbaşılarımız, Fatma Çavuşlarımız, Tayyar Rahmiyelerimiz, Şerife bacılarımız var. Biz böyle bir medeniyete sahip bir milletiz. Yine biliyoruz ki, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde hiç korkmadan tankların karşısına dikilen TülayTürkmen Tekin, AyşeAykaç, Gülşah Güler gibi demokrasi kahramanı, vatanına, milletine, milli iradesine sahip çıkan kadın kahramanlarımız var şeklinde konuştu. Konuşmasında, Anadolu kadınının azminin, Anadolu topraklarının en büyük gücü olduğunu vurgulayan Gözgeç, bu bilinçle, kadınların her alanda daha güçlü olmasını, önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen AK Parti'nin, hayata geçirdiği projelerle, gerçekleştirdiği pozitif ayrımcılık ile daima kadınların yanında olduğunu söyledi. Mevzuatlarda kadın lehine yapılan düzenlemeler, aile ve iş yaşamının uyumlaştırılması için esnek çalışma, kreş destekleri, kadın girişimcilerin, kadın kooperatiflerin desteklenmesine yönelik çalışmalar ile kadınların her alanda var olmasının hedeflendiğini söyleyen Gözgeç, AK Parti’nin kadını, politikalarının merkezine koyduğunu ifade etti. “Kongreler bizim için bayram günleridir, coşku günleridir, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği günlerdir” diyen Gözgeç, “2001'de Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın lider liğinde çıktığımız bu yolda, AK kadınlarımız ile birlikte, ‘iman varsa imkan vardır’ diyen liderimizin ardından yürümeye devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.“Kadının güçlü olması demek, ailenin güçlü olması demektir” diyen AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Avukat Emine Yavuz Gözgeç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadın güçlü olursa aile de güçlü olur. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verilmiş olsa da, başörtülü açık ayrımcılığa tâbi tutulmaksızın, tüm kadınlarımızın seçilme hakkını, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ile kazandı. İlçe Kadın Kolları kongreleri ile teşkilatlarımızın yenilenerek ilk günkü aşkla, Bursamız için, Ülkemiz için canla başla çalışmaya hazır olduğunu göstermektedir. Kadınlarımızın siyasetin her kademesinde var olmaları, sosyal, ekonomik, siyasal tüm alanlarda etkin rol almaları, o toplumun ilerlemesinin vazgeçilmez bir gereğidir. 2002'de TBMM’de kadın milletvekili temsil oranı %4.4 iken, bugün bu oran %17’lere yükselmiştir. AK Parti kadın milletvekili sayımız 54, inşallah daha da artacak.  AK Parti Kadın Kolları 5 milyonu aşan üyesiyle, kadınların daima güçlü sesi olduğunu, kadın siyasetçilerin yetişmesinde siyaset okulu vazifesi görmektedir. Kadınsız siyaset, kadınsız demokrasi, kadınsız millet olmaz. Köklü bir medeniyete sahip bir millet olarak, kadın-erkek hep birlikte geleceğimizi inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. AK davamızın temel taşı kadınlarımız, birlik içerisinde feda karca emek veriyorlar hepsine teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize de başarılar diliyor; AK davamızın canla başla çalışan AK Kadınlarına şükranlarımı sunuyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KadınYavuz GözgeçBursaönce Vatan
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