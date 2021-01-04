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Kadın Kooperatiflerine "Yıldırım" Destek

YILDIRIM BELEDİYESİ İLE YILDIRIM KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ: İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN KADIN KOOPERATİFLERİMİZE DESTEĞİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ. AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ BİZ KADINLAR ŞİDDETLE DEĞİL, BAŞARILARLA, YAPTIĞIMIZ GÜZEL ŞEYLERLE ANILMAK İSTİYORUZ.

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:35
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Kadın Kooperatiflerine "Yıldırım" Destek

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yaptığı protokolle kadının beş adımda sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini sağlayacak yeni bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında, kız çocuklarının ve kadının haklara eşit erişimi, kadına yönelik şiddete karşı mücadele, kadın sağlığı sosyal ve ekonomik hayata katılımı, kadın eğitimi ve kadının sosyal ve ekonomik güçlendirilmesi adı altında 5 farklı başlıkta farkındalık oluşturucu ve bilinçlendirici faaliyetler gerçekleştirilecek. 

Yıldırım Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Semiha Şan, Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahinur Makar ve Esebey Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hanife Çalışkan ile Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Arıcı katıldı. 

KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeyinde kadınların önemli bir yerinin olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadın kooperatifleri bir yandan kadınlara iş olanakları sağlarken diğer yandan da kadınlar için sosyal çıkış noktaları olmaktadır. Kadınların sosyal yaşamdaki rolünün etkinleştirilmesi adına kadın kooperatiflerinin iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Biz de ilçemizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerimizin sayılarının artmasına katkıda bulunurken, onlara verdiğimiz desteği de artırmak istiyoruz. Tecrübelerimizi, varsa eksiklerimizi Milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç’in katkılarıyla ve diğer kurumlarımızın da destekleriyle daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geliriz. 2021 şifa olur, daha etkin toplantılar gerçekleştiririz” diye konuştu. KOOPERATİFLER KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ANAHTARI … Kadınların başarı hikâyelerinin yanında olmayı önemsediğini dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, “Kadına dair pozitif bir gündem oluşması önemli. Kadına şiddette önemli bir mücadele yürütüyoruz. Bu konuda önemli kararlarımız da var ama biz kadınlar şiddetle değil, başarılarla, yaptığımız güzel şeylerle anılmak istiyoruz. Kadın Kooperatifleri de bu konuda pozitif bir gündem oluşturuyor. Bursa bu açıdan örnek şehirlerimizden biri. Şu an Ticaret İl Müdürlüğümüze bağlı 9, Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı ise 7 kadın kooperatifimiz var. Her geçen gün bu kooperatiflerin sayıları da artıyor. Tabi burada Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz gibi yerel yöneticilerin sahip çıkması, destek olması çok önemli. Sizler aslında hem kadın istihdamının hem de kadın girişimciliğinin anahtarı konumunda bulunduğunuz ilçede, mahallede bir gelişime tanık oluyorsunuz ve bu gelişimi sağlıyorsunuz. Ben de bir kadın milletvekili olarak sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kadın Kooperatiflerine Yıldırım DestekMustafa Yıldız
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