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Kaçak avcılığa 78 bin 238 lira ceza

Kastamonu'da kaçak avlanarak, geyik, karaca, kurt ve boz ayı vuran Ç.K.'ye toplam 78 bin 238 liralık cezai işlem uygulandı.

04 Haziran 2020 Perşembe 10:03
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Kaçak avcılığa 78 bin 238 lira ceza

Kastamonu'da jandarma, kentte oturan Ç.K. ile M.K. kardeşlerin ormanlık alanda kaçak avcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; 8 adet geyik ve karaca boynuzu, 2 adet kurt postu, 1 adet ayı postu, 30 kilo karaca ve geyik eti, 2 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet tabanca fişeği, 8 adet G-3 piyade tüfeği fişeği ve 14 adet çeşitli boyutlarda bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.K. ve M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ç.K.'ye toplam 78 bin 238 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kastamonu’da Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğümüz ile jandarmanın ortaklaşa yaptığı operasyonda geyik, karaca, kurt ve boz ayı gibi yaban hayvanlarına ait çeşitli parçalar bulunmuş ve el konulmuştur. Söz konusu şahsa, koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması hükmünden 628 TL idari para cezası ile evinde bulunan yaban hayvanlarına ait 77 bin 610 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 78 bin 238 TL cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuKaçakAv
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