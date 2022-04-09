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Kaçak akaryakıt satışı yapılan 3 istasyona soruşturma

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, 3 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı. İstasyonlarda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldı. 

09 Nisan 2022 Cumartesi 10:46
Kaçak akaryakıt satışı yapılan 3 istasyona soruşturma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, akaryakıt kaçakçılığı yönünden riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik çalışmaları sonucu 3 akaryakıt istasyonuna eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak, kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde ise yasal akaryakıtın verildiği belirlendi. Ekiplerin denetimi sırasında istasyonlarda 'yasal çalışıyor' izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. 3 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtKaçak AkaryakıtSoruşturma
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