İZNİK’TE FİDANLAR GELECEĞE NEFES OLDU..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl 11 Kasım tarihi Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmişti. Bu sebeple ülke genelinde olduğu gibi İznik’te de fidanlar toprakla buluştu. İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Cumhuriyet Savcısı Tuğay Çağlayan, İznik Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği gerçekleştirildi. İznik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen alan dikime hazır hale getirilerek fidanlar tüm katılanlar tarafından 11.11.2020’de saatler 11:11’i gösterirken toprakla buluştu. Bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü'nü ilk defa hem milli hem de milletlerarası bir katılımla kutlanıyor.60 dost ülke bu anlamlı günde etkinliğe katılım sağlıyor. Hedef 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak.