Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,638.50
ALTIN
600.84
DOLAR
10.01
STERLİN
13.45
EURO
11.47
Edirne'de kamu konutları satılacak
Edirne'de kamu konutları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
Düzce'de sanayi arsaları satılacak
Samsun'da balık dükkanları kiraya verilecek
Samsun'da balık dükkanları kiraya...
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 10:30
3 Okunma
İzmir Kemalpaşa'daki rüşvet operasyonuna 3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma tarafından 9 Kasım sabahı Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri belirtildi. Aralarında CHP Kemalpaşa eski İlçe Başkanı M.A., Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile Yapı Kontrol eski Müdürü K.A.'nın da bulunduğu 11 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ç., K.A. ve İ.V. tutuklandı, L.K. ve O.K. savcılık ifadesinin ardından, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKemalpaşaRüşvetOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garson cinayeti kan davası çıktı
Garson cinayeti kan davası çıktı
Van'daki mantar tesisinde, ilk hasatta 4 ton üretim gerçekleşti
Van'daki mantar tesisinde, ilk hasatta 4 ton üretim gerçekleşti
Şanlıurfa’da ciğer tüketimi, 6 tondan 2 tona düştü
Şanlıurfa’da ciğer tüketimi, 6 tondan 2 tona düştü
Sokak hayvanlarına TIR dolusu mama desteği
Sokak hayvanlarına TIR dolusu mama desteği
Bursa'da 250 polisle dron destekli asayiş uygulaması
Bursa'da 250 polisle dron destekli asayiş uygulaması
Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı kavga çıktı: 4 yaralı
Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu
Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu
Elinde bıçakla girdiği akaryakıt istasyonunun marketini soyup, kaçtı
Elinde bıçakla girdiği akaryakıt istasyonunun marketini soyup, kaçtı
Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma