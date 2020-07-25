İzmir'deki kazada dede öldü, torunu yaralı

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kınık- Bergama karayolu Dündarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Kınık'a bağlı kırsal Kocaömer Mahallesi'nde oturan emekli Uzman Çavuş Muharrem Keskin, torunu Ravza Keskin' i gezdirmek amacıyla kendine ait 35 MCJ 85 plakalı otomobil yola çıktı. Kavşaktan geri dönmek isteyen Keskin yönetimindeki otomobile, arkadan gelen H.A. (68) yönetimindeki 45 YC 0215 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Muharrem Keskin ve Ravza Keskin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Keskin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ravza Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muharrem Keskin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan H.A. gözaltına alındı.