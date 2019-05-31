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İzmir'deki barajların doluluk oranları arttı

İzmir'de, bu yıl yoğun miktarda yağışın gerçekleşmesiyle barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre arttı.

İzmir'deki barajların doluluk oranları arttı

İzmir'de, bu yıl yoğun miktarda yağışın gerçekleşmesiyle barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre arttı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:20
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İzmir'deki barajların doluluk oranları arttı

İZMİR - Son yıllarda en fazla yağışın düştüğü kış aylarını geride bırakan İzmir'de zaman zaman yaşanan su baskınları ve fırtınalar İzmirlilere zor anlar yaşattı. Ancak yoğun yağışlar barajları da doldurdu. İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl yüzde 44.6 doluluk oranına sahip olan Tahtalı Barajı'ndaki seviye, yüzde 87.2'ye çıktı. Diğer içme suyu barajları olan Balçova'da ise, geçen yıl yüzde 64.9 olan doluluk oranı yüzde 69.9'a, Ürkmez Barajı'nda ise 92.2'den 96.2'ye yükseldi. İki sene önce, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan, geçen yılki yağışlarla ortalamasını yüzde 37.2'ye çıkaran Alaçatı Barajı’nda ise bu yıl yüzde 84.5'i bulan doluluk oranı yüzleri güldürdü. İçme suyuna yönelik olan Güzelhisar Barajı'ndaki doluluk oranı da, yüzde 80.3'ten, 85.3'e çıktı.

DİĞER BARAJLARDAKİ DURUM

İzmir'deki diğer barajlardan Zeytinova Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 41'den 52.5'e, Kestel Barajı'nda yüzde 89.3'ten 97.5'e, Seferihisar Barajı'nda yüzde 57.4'ten 93.3'e, Kavakdere Barajı'nda yüzde 43'ten 99'a, Beydağ Barajı'nda yüzde 11.5'ten 19.6'ya, Çaltıkoru Barajı'nda yüzde 95.9'dan 99.9'a çıktı. Su seviyesi inen tek baraj ise Bademli olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 98.7 olan doluluk oranı 97.2'ye indi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBarajların Doluluk Oranı
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