İzmir'de sahte içki bir can daha aldı

İzmir'de, emekli olduğu öğrenilen Ali Gedik, yaklaşık 1 hafta önce Beydağ ilçesindeki evinde sahte içki kullandı. Gedik, bir süre sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayeti ile Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gedik, daha sonra Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ali Gedik, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gedik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Gedik'in ölümüyle birlikte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı İzmir'de 23'e yükseldi.