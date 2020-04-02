Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kontroller gece de devam etti
Kontroller gece de devam etti
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale...
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk kaybını verdi
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk...
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de polisten kumar operasyonu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polisin düzenlediği kumar operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında hem koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle, hem de kumar oynamak ve oynatmak suçundan işlem yapıldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 08:55
0 Okunma
İzmir'de polisten kumar operasyonu

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 04.00 sıralarında Turan Mahallesi 1654 Sokak’ta silahlı kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan araştırmada, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapatılan bölümde kumar oynatıldığını tespit etti. Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilere 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu’na göre şüphelilerden 9’una kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulanırken, H.Ş. hakkında da 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıKumarOperasyonPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ile işçi servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil ile işçi servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
Annesini bıçaklayarak öldürdü
Annesini bıçaklayarak öldürdü
Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
Mamak'ta sokaklar yıkanıp, dezenfekte edildi
Mamak'ta sokaklar yıkanıp, dezenfekte edildi
Trabzon'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok
Trabzon'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
Malatya'da 4 mahalle karantina altında
Malatya'da 4 mahalle karantina altında
SİVAS'TA FECİ KAZA: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
SİVAS'TA FECİ KAZA: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı