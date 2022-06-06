Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.646,32
ALTIN
988,86
DOLAR
16,59
STERLİN
20,88
EURO
17,82
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de, kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra alt yola düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:04
İzmir'de, kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Konaktan Bornova yönüne giden Osman Ö. (53) yönetimindeki 45 AFK 127 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aştı. Kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Emin Çapkınoğlu yönetimindeki 34 BZU 836 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 15 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler Osman Ö. ve Mehmet Emin Çapkınoğlu ile otomobilde bulunan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Çapkınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Hülya Çapkınoğlu'nun cesedi, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKamyonOtomobilKonakKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu 
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu 
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu 
Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu 
Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş
Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş
Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı
Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü’nde temizlik 
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü’nde temizlik 
Porsuk Çayı'ndan çıkan çöpler, akvaryumda sergileniyor
Porsuk Çayı'ndan çıkan çöpler, akvaryumda sergileniyor
Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangını, 6 saatte kontrol altına alındı
İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı
İzmir'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü 1 ağır yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi