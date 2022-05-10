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İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, karada ve denizde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.

10 Mayıs 2022 Salı 10:26
İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden sahil güvenlik botu, 10'u Filistin, 13'ü Kongo, 2'si Kamerun, 2'si Liberya ve 1'i Eritre uyruklu toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şehit Mehmet Mahallesi'nde yürüttüğü devriye görevi sırasında ise bir arazide şüpheli kişiler fark edildi. Yapılan kontrolde, bu kişilerin de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğu belirlendi. 20'si Yemen, 7'si Eritre ve 8'i Togo uyruklu toplamda 35 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan toplam 63 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirçeşmeGöçmenKaçak Göçmen
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