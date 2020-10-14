İzmir'de 40 günde, 18 ton sahte içki, 18 ton etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve sahte içkinin ticaretini önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 18 ton etil alkol ile 18 ton sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda ayrıca 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketi bulundu. Operasyonlar kapsamında 18 kişi hakkında işlem yapıldı.