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İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İSTANBUL'dan yolcu otobüsüyle, Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen 64 yaşındaki kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

03 Nisan 2020 Cuma 08:41
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İstanbul’dan Konya’ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen ve 'Covid-19' testi pozitif çıkan 60 yaş üstü çiftin, aynı zamanda memleketi olan Karaman'ın Ayrıncı ilçesine bağlı Berendi köyünde bir yakınlarının cenaze törenine katıldığı öğrenildi. yapılan araştırmada çiftin burada çok sayıda kişi ile yakın temasta bulunduğu anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Jandarma, köyün giriş ve çıkışını kapattı.

Ayrancı Kaymakamlığı da resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ''İlçemiz Berendi Köyü’nde, COVİD-19 pozitif tanısı konulan hastanın yapılan filyasyon çalışması neticesinde temas öyküsünün fazla olması ve il dışından köye çok sayıda ziyaret girişlerinin yapılması nedenleri ile vaka sayısının artma riski fazla olduğundan; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 02/04/2020 saat 19:00 itibariyle Berendi köyünün giriş ve çıkışlarının kapatılarak ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınarak uygulanmasına' karar verildi." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN BÜYÜKKARCI: KÖYDE TEMAS EDİLEN KİŞİLEKR TAKİP ALTINA ALINDI

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı da, Ereğli'deki oğullarını zıyarete gelen ve koronavirüs testi sonucu pozif çıkan çiftin, yakınlarının cenazesi nedeniyle taziye için Berendi köyüne geldiklerini belirterek, ''İstanbul'dan gelen karı- koca çiftimiz, yaklaşık 10 gün önce Berendi köyüne bir cenazesine taziye için geldiler. Rahatsızlıkların belirtilmesi üzerine yapılan tetkikler pozitif için. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla bugün saat 19.00 itibariyle karantina altına alındı. Köyde temasta oldukları insanlar, sağlık birimlerince tespit edilip, takip altına alındı. Bir de Ereğli'deki temasları var. Onlarda tespit edildi.'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğliİstanbulCovid19SalgınHastalıkKoronavirüs
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