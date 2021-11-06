Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,583.59
ALTIN
566.01
DOLAR
9.68
STERLİN
13.11
EURO
11.27
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve...
Müfettiş yardımcısı alınacak
Müfettiş yardımcısı alınacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İstanbul sis altında
Kapat

İş yerini açarken silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA’da, ayakkabıcılık yapan Celal Atlı (62), iş yerini açarken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 13:08
5 Okunma
İş yerini açarken silahlı saldırıda öldü

Olay, sabah saatlerinde Kamberiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ayakkabı satıcısı Celal Atlı, iş yerini açarken motosikletle yanına yaklaşan kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Atlı, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Celal Atlı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Celal Atlı’nın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaCelal AtlıCinayetIş Yeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müfettiş yardımcısı alınacak
Müfettiş yardımcısı alınacak
Ekolojik denge yok olur
Ekolojik denge yok olur
Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı
Ankara'da 1000 polisle asayiş uygulaması 
Ankara'da 1000 polisle asayiş uygulaması 
KADINLAR ÜRETİYOR YÜREĞİR KAZANIYOR
KADINLAR ÜRETİYOR YÜREĞİR KAZANIYOR
93 kilo eroini narkotik köpeği 'Tipi' buldu
93 kilo eroini narkotik köpeği 'Tipi' buldu
Çorlu’da ‘Günaydın’ operasyonunda 13 gözaltı
Çorlu’da ‘Günaydın’ operasyonunda 13 gözaltı
Kasapoğlu: Burs ve kredi başvuruları başladı
Kasapoğlu: Burs ve kredi başvuruları başladı
Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp, 500 bin liralık altın dolandırdılar 
Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp, 500 bin liralık altın dolandırdılar 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma