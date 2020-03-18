Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü
İş adamına evinin önünde silahlı...
Espiye kaymakamı hayatını kaybetti
Espiye kaymakamı hayatını kaybetti
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük...
Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması
Ergin Ataman'dan koronavirüs açıklaması
Koronavirüs geçici, koronafobi kalıcı olmasın
Koronavirüs geçici, koronafobi kalıcı olmasın
İş fırsatları için hemen tıkla!

İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü

YALOVA’da, iş adamı Erdal Dönmez (53), evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

18 Mart 2020 Çarşamba 08:59
0 Okunma
İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Yeni Cami sokakta bulunan evinin önüne gelen iş adamı Erdal Dönmez, araçta indiği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahsaldırıya uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal Dönmez özel bir hastaneye kaldırıldı. İş adamı Erdal Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Son Güncelleme: 18.03.2020 09:00
Anahtar Kelimeler:
YalovaIşadamıSilahSaldırıVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Espiye kaymakamı hayatını kaybetti
Espiye kaymakamı hayatını kaybetti
Muğla'da deprem
Muğla'da deprem
Baharı bekleyen Doğu, mart karıyla beyaza büründü
Baharı bekleyen Doğu, mart karıyla beyaza büründü
Emekli polis su kanalında ölü bulundu
Emekli polis su kanalında ölü bulundu
Koronavirüs propolis satışlarını artırdı
Koronavirüs propolis satışlarını artırdı
Prof. Dr. Mustafa Tayar: Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz
Prof. Dr. Mustafa Tayar: Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz
Bitlis’te kar ve çöpler ayrıştırılıyor
Bitlis’te kar ve çöpler ayrıştırılıyor
Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti
Bolu'daki yangında itfaiyecinin kitap hassasiyeti
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı