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'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'

TÜKETİCİYİ Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, düğün, konser, özel okul ve her türlü ulaşım için önceden ödenen ücretlerin, organizasyonun iptali halinde koşulsuz geri alınabileceğini, taksit ya da senet yapıldıysa, bunların ödenmesinden kaçınılabileceğini söyledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 08:42
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'İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi, virüsün yayılımını önlemek için Türkiye'de de bazı önlemler alındı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak hareket ederek, önce özel işletmelerin tamamına yakınının kapatılmasına karar verdi, ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Ayrıca düğün, konser, spor müsabakaları, şehirlerarası ve yurt dışı yolculuklar gibi faaliyetler de bir süreliğine yasaklandı. Okullarda ise eğitime ara verildi.

'ÖDEDİKLERİNİZİ GERİ ALABİLİRSİNİZ'

Alınan bu kararlar virüsün yayılma hızını yavaşlatırken, diğer taraftan bazı mağduriyetlere de neden oldu. Düğün salonuyla anlaşan, parasını peşin ödeyen ya da senet imzalayan, özel okulda öğrenim gören öğrencinin eğitim ücretini sene başında peşin ödeyen ya da sözleşme yapan veliler, spor müsabakalarına toplu bilet alan sporseverler, konserler için yine aynı şekilde bilet alanlar, tüm bu organizasyonların iptali dolayısıyla hizmet alamadı.

TÜKODER Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, alamadığı hizmetin parasını peşin ödediği için tek taraflı mağduriyet yaşayanlarla ilgili çözüm yolu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgını pandemi ilan etmesiyle hukukta 'mücbir sebep' kavramının devreye girdiğini hatırlatan Özçulcu, “Mücbir sebep deprem savaş, salgın gibi özellikler nedeniyle taraflardan birinin ya da ikisinin sözleşmenin gereğini yerine getirememesidir. Elinde olmadan yerine getirememe durumudur. Düğün gibi birçok kalabalık organizasyon yasaklandı. Bu tüketiciler ödediklerini tümüyle geri isteyecekleri gibi eğer senede ya da takside bağlanmışsa bunları ödemekten imtina edebilirler" dedi.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ

İptallerin yanı sıra, taraflar eğer anlaşırsa sözleşmenin yükümlüklerini daha sonra anlaşılan bir zamanda gerçekleştirilmesi için yükümlülüklerin ertelenebileceğini de anlatan Özçulcu, bu yöntemin de her iki tarafın anlaşması halinde yeni bir sözleşmeyle güvence altına alınabileceğini ifade etti. Tarafların anlaşamaması halinde yargı yolunun açık olduğunu kaydeden Özçulcu, “Tüketiciler önce il hakem heyetlerine hiçbir masraf ödemeksizin başvurmalıdır. Parasal sınır aşılırsa tüketici mahkemelerinin yolu açıktır. Yargı yolunda davalar oldukça kısa sürmektedir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜKODEROrganizasyonTüketici
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