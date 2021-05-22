İMOS’TAN BAŞKAN AKTAŞ’A ZİYARET

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS), Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleşen ziyarette, İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı. Başkan Aybil ziyarette İMOS’un faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Covid-19 rahatsızlığını atlatan Başkan Aktaş’a geçmiş olsun dileklerini de ileten Başkan Aybil, mobilya sektörünün son durumunu da paylaştı. Sektörün ihracata yönelik çalışmalar ve pazar çeşitlendirme anlamında yapılması gerekenleri olduğunu ifade eden İMOS Başkanı Aybil, alternatif pazarların böyle sıkıntılı süreçlerde çok önemli olduğuna dikkat çekti. Nazik ziyaretleri için İMOS yönetimine teşekkür eden Başkan Aktaş, pandemi sonrasına işaret etti. Pandemi sonrası işlerin açılacağına, yoğun bir çalışma dönemine girileceğine ve herkesi daha hareketli günlerin beklediğine inandığını ifade eden Başkan Aktaş, bu döneme hazırlıklı olmak gerektiğine vurgu yaptı.