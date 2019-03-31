Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
İmalathanelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
İmalathanelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 
Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu
Kaybolan minik Ömer'in derede cansız...
Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı 
Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı 

İmalathanelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

İmalathanelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

31 Mart 2019 Pazar 11:45
0 Okunma
İmalathanelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

KAHRAMANMARAŞ'ta, künefe imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathane sahibi Ufuk Gümüşkemer ve ailesi, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.

Şazibey Mahallesi'ndeki Ufuk Gümüşkemer'e ait künefe imalathanesinde, saat 10.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İmalathane kapalıyken, yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın haberini alan Gümüşkemer ile eşi ve kızı da telaşla imalathaneye koştu. Ufuk Gümüşkemer, itfaiye görevlilerinin alevlere müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Yangın, kısa sürede söndürülürken, imalathanede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ImalathaneYangınKahramanmaraşKünefe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu
Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu
Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı
Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı
Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor
Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor
Elazığ'daki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'daki yangında 11 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandı
Evde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandı
Mahmudiyeliler Çanakkale'yi gezdi
Mahmudiyeliler Çanakkale'yi gezdi
Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 30 yıl hapis
Erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 30 yıl hapis
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya tehdidi
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya tehdidi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans