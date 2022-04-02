Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 3 Öğretim...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İlk sahura mehteran ekibinin çaldığı marşlarla uyandı

TEKİRDAĞ'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk sahuruna Süleymanpaşa Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlarla uyandı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 10:10
İlk sahura mehteran ekibinin çaldığı marşlarla uyandı

Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl da ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için mehteran, bando takımı ve ilahi ekibi kurdu. Kurulan ekipler, ilçenin farklı mahallelerinde görevlendirildi. Ramazan ayının ilk sahuruna Tekirdağlılar mehteran takımının hücum marşı ile uyandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bugün ramazanın ilk sahurunu yaptıklarını belirterek, "İlk sahurda hemen hemen bütün mahallelerimizde toplam 150 kişilik ekibimizle birlikte hem mehteran hem ilahi guruplarımız hem de bando takımlarımızla birlikte sahur programları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı ramazan ayında sahura kaldıracağız, aynı organizasyonların bir benzeri de iftarda yapılıyor. İnşallah bu sene Allah nasip ederse hedefimiz 100 bin kişiyle iftar yapmak. Şehrin her bölgesinde her gece her mahallesinde düzenli olarak iftar yapmış olacağız. İnşallah güzel bir organizasyon olacak, 2019’da da, 2020’de de pandemi döneminde de yaptık özel izin alarak. Vatandaşımız da çok mutlu olmuştu, devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz, özellikle üstüne basarak belirtmek istediğim mehteranla birlikte sahuru yapmak, sahurda vatandaşlarımızı uyandırmak gerçekten çok güzel, çok keyifli oluyor” dedi.

Mehteran takımı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi’nde oturan vatandaşları ramazanın ilk sahura çaldığı hücum marşı ile uyandırdı. Vatandaşların bazıları evlerinin balkon ve pencerelerinden mehteran takımını cep telefonları ile kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağSüleymanpaşa BelediyesiSahurMehteranRamazanOruç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Güneri: Gobi Çölü'nde eski Türklere ait kaya resimleri bulduk
Prof. Dr. Güneri: Gobi Çölü'nde eski Türklere ait kaya resimleri bulduk
Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar
Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar
Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı
Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Maden ocağında metrelerce yeraltında ilk sahur
Maden ocağında metrelerce yeraltında ilk sahur
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı 
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu 
Otomobilin bagajındaki 15 kilo eroini 'Felix' buldu 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma