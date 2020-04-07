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İlçeler arası geçişler de yasaklandı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 30 büyükşehirle birlikte araç giriş ve çıkışları yasaklanan kentte, ilçeler arası geçişlere de 14 gün süreyle kısıtlama getirdiklerini söyledi. Vali Bektaş, "Bizim bilim kurulumuzun tek istediği şey izolasyon. Bunu yapmadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunun önüne geçmek için bu geceden başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık" dedi.

07 Nisan 2020 Salı 08:09
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İlçeler arası geçişler de yasaklandı

Vali Erdoğan Bektaş, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ile birlikte düzenlendiği toplantıda yeni kararlar aldıklarını belirten Vali Bektaş, kentte tedbirleri daha sıkı tutmak zorunda olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine ek kararlar aldıklarını ifade eden Vali Bektaş, 14 gün süreyle ilçelere giriş ve çıkışları kapattıklarını söyledi. Kararın saat 00.00 itibariyle uygulamaya konulacağını ifade eden Vali Bektaş, "Pandemi kurullarımızı toplayarak görüşme yapıyoruz. İki konuda genel çerçevenin biraz daha daraltılmasını arkadaşlarımız uygun gördüler. Bütün gayretlerimize rağmen Zonguldak'ta fena değiliz ama bazı ilçelerimizde ana bulvarlarda tenhalaşmayı istediğimiz düzeyde yakalayamadık. Bunu yakalayamadığımız sürece bunun önüne geçebileceğimizi düşünmüyoruz. Bizim bilim kurulumuzun da tek istediği şey izolasyon. Bunu yapmadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunun önüne geçmek için pandemi kurulu bu geceden başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişlerde ilimiz giriş çıkışlarındaki şartlar dahilinde geçişleri sınırlama kararı aldık. Yani Düzce'den, Bartın'a girerken ya da çıkarken hangi şartlar aranıyorsa, Ereğli'den Zonguldak'a gelirken, Devrek'ten Zonguldak'a gelirken aynı şartlar aranacak'' dedi.

‘ZONGULDAK HASSASİYETİN YÜKSEK OLDUĞU BİR İL’

Vali Bektaş, bu yasağın uzmanlar tarafından istendiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

''Bunları hocalarımız ısrarla bizden istediler. Zonguldak özellikle madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları nedeniyle hassasiyetimiz biraz yüksek. Her ne kadar bu virüs çok ölümcül öldürücü bir virüs değilse de böyle faktörler olunca sıkıntı oluşturuyor. Hocalarımız ilçeler arası geçişleri mümkün olduğu kadar azaltın diyorlar."

Vali Bektaş, kent merkezine çok yakın olan Kilimli ve Kozlu ilçelerinde giriş ve çıkışlarda ise geçen hafta başlattıkları tedbirleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

'İL GENELİNDE TÜM PAZARLAR KAPATILDI'

İl genelinde tüm halk pazarlarını da 14 gün süreyle kapattıklarını ifade eden Vali Bektaş, "Geçtiğimiz hafta Zonguldak belediyemizin gayretleriyle merkezde çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarlarını kapattık. İyi ki de kapattık. Pazarcılarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. O pazarları yapsaydık ben nasıl bir Zonguldak ile karşılaşacağımı hayal bile edemiyorum. İl genelinde de 14 gün süreyle kapatılmasına pandemi kurulu karar verdi. Artık bugünden itibaren Zonguldak'ta pazarlar açılmayacak. Bunun yerine belediyeler, pazarcı esnafının bir kısmını yetkilendirerek mahallelerde seyyar pazarcılık yapmasına destek olacak. Pazarcı esnafı halkın ayağına gidecek. Bu şekilde daha az bulaşma ihtimaline kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.

'ÖLÜM ORANLARI FAZLA'

Zonguldak'ta akciğer hastalıklarına yönelik özel bir çalışmalarının şu an olmadığını söyleyen Vali Bektaş, şunları söyledi:

"Zonguldak maden kenti. Buna yönelik bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Meslek hastalığı için özel bir çalışmamız yok. Zonguldak'ın sağlık yapısını herkesin bildiği bir şey. Ölüm oranları burada şimdilik fazla gözüküyor inşallah böyle devam etmez. Hocalarımız bunu oraya bağlıyorlar. Bu virüs çok bulaşıcı, çok öldürücü değil ama Zonguldak'ta bizim hassasiyetimizden dolayı sıkıntı oluşturuyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakValiErdoğan BektaşSalgınHastalıkKoronavirüsPandemi
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