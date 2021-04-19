Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1413
ALTIN
461.334
DOLAR
8.0565
STERLİN
11.1638
EURO
9.6537
Mahkemeden satılık 27456 m² tarla
Mahkemeden satılık 27456 m²...
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Bayram kıyafeti satın alınacaktır
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alıyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43...
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hırsızlık şüphelisi tutuklanınca, adliyede intihara kalkıştı

ADANA’da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan U.Y. (17), cezaevine götürüldüğü sırada adliyede intihar girişiminde bulundu. Merdivenin boşluğuna atlamaya çalışan U.Y., polis ekipleri ve adliye personeli tarafından kurtarıldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:14
7 Okunma
Hırsızlık şüphelisi tutuklanınca, adliyede intihara kalkıştı

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Sokak’ta oturan İ.A., 20 Mart günü, park halindeki otomobilinin camının kırık olduğunu gördü. Aracını kontrol eden İ.A., mont ile kulaklık ve 20 dolarının çalındığını belirleyip, polise haber verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüphelinin U.Y. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi 23 Mart’ta saklandığı adreste yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra Adana Adliyesi’ne sevk edilen U.Y., tutuklandı. U.Y. cezaevine götürüldüğü sırada adliye binasında intihar girişiminde bulundu. Merdivenin beton korkuluklardan tırmanıp, merdiven boşluğuna atlamak isteyen U.Y., polis ve adliyedeki görevliler tarafından kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan U.Y., cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HırsızMahkemeTutuklamaAdanaIntiharAdliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Karadeniz’e çay işçisi göçü başladı, uyarı geldi
Doğu Karadeniz’e çay işçisi göçü başladı, uyarı geldi
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı
TIR, park halindeki beton mikserine çarptı
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye 44 bin TL ceza
Akaryakıt istasyonunda kahve içen 14 kişiye 44 bin TL ceza
Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü
Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü
Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti
Vali Köşger: İzmir'de vaka sayılarında düşüş yok
Vali Köşger: İzmir'de vaka sayılarında düşüş yok
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalandığını duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti
Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi
Lara sahilinde zehirli balon balığı sürüsü görüntülendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma