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Hasta kadın, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

SİVAS'ta kar ve tipi nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Fatma Bulut (70), İl Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşılarak hastaneye götürüldü.

Hasta kadın, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

SİVAS'ta kar ve tipi nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Fatma Bulut (70), İl Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşılarak hastaneye götürüldü.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
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Hasta kadın, yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

SİVAS - Merkeze 35 kilometre mesafedeki Kervansaray köyünün yolun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan Fatma Bulut, rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyince Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Hemen harekete geçen Özel İdare ekipleri köy yolunda iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı. Köy yolunun ulaşıma açılmasıyla sağlık ekipleri, kanamalı rahatsızlığı bulunan Fatma Bulut'a ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Bulut, daha sonra ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasta yakınları, kısa sürede olay yerine ulaşılmasını sağlayan sağlık ve İl Özel idare ekiplerine teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hasta KadınSivas
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