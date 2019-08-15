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Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

Karadeniz'de, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı sürerken, üreticiler zorlu doğa koşulları ile mücadele ederek topladıkları fındıkları yerleşim yerlerine indiriyor.

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

Karadeniz'de, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı sürerken, üreticiler zorlu doğa koşulları ile mücadele ederek topladıkları fındıkları yerleşim yerlerine indiriyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:18
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Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

ORDU - Ordu'da araç yolu olmayan bahçelerde toplanan fındıklar, çuvalcılar tarafından taşınıyor. Vadiler, dere ve ırmaklar üzerine kurulan ilkel teleferiklerle bahçeden harmana çekilen fındıklar, üreticinin işini kolaylaştırıyor. Bazı üreticiler de fındığını bahçeden katırla taşıyor. Kırsal mahallelerde nüfusun azalmasıyla eskisi gibi katır besleyen olmayınca, az sayıdaki katırlar da bahçelerde yetersiz kalıyor. Muzaffer Karadaş, ulaşım sorunu nedeniyle her yıl hasat ettikleri fındığı taşımada zorluklar çektiklerini belirterek, "Fındığı işçiye toplattık, çuvalları sırtımızda bir araya biriktirdik. 5 gündür katır bekliyoruz. Bize yeni sıra gelebildi" dedi.

'ARAZİ YAMAÇ MALİYET YÜKSEK'

Altınordu ilçesine bağlı Gerce Mahallesi'nde bahçede topladığı fındığı katırla harmana çeken Muzaffer Karadaş, dik ve yamaç arazilerde fındık üretmenin maliyetinin yüksek olduğunu, ulaşım sorunu nedeniyle her yıl sıkıntı çektiklerini söyledi. Karadaş, "Fındığı işçiye toplattık, çuvalları sırtımızda bir araya biriktirdik. 5 gündür katır bekliyoruz ancak bize yeni sıra gelebildi. Köylerde artık eskisi gibi katır yok. Genç çalışan nüfus da yok. İstanbul'dan bu sene fındığı toplamaya geldik, fiyat noktasında makul bir fiyat verildi. Ancak bizim bahçelerimizde maliyet çok. 20 liradan aşağısı burada kurtarmaz. Arazimiz yamaç, 1 kilometrelik mesafeden insan gücüyle, katırla taşıma yapıyoruz. Katırcı sefer başına kaç lira alacak onu da bilmiyoruz, zaten ürünün büyük bölümü masrafa gidecek" dedi.

'ÇUVALCI BULMAKTA ZOR'

Sedaket Akkaya ise, işçiye toplattıkları fındığı çocuklarının yardımıyla bir araya getirdiklerini, çuvalları taşımanın da hiç kolay olmadığını anlatarak, "Fındık bizim bahçelerimizde maliyetli. Çünkü yol olmadığı için maliyet ikiye katlıyor, çuvalları bir araya getirmek için çuvalcı bulamıyoruz. Herkes kendi fındığı ile ilgileniyor. Çocuklarımla birlikte sırtımızda çuvalları taşıyıp bir noktada biriktirdik. Katırla yola çekeceğiz, oradan araçla harmana gidecek. Maliyet çok olsa da bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

'KATIR TALEBİNE YETİŞEMİYORUZ'

3 katırla fındık taşıyan ve günlük yevmiye ile çalışan İrfan Arslan ise, "Katırları kışın bedava verseniz kimseye almaz. Çünkü kışın katırları beslemesi maliyet gerektiriyor. Ancak fındık zamanı gelince bir katır 3 bin lira civarında. Köylerde katır sayısı çok az. Az olunca da fındık zamanı herkes katır istiyor. Ama taleplere yetişemiyoruz. Arazi dik ve yamaç. Derelerden, vadilerden bu fındıkları güçlükle taşıyoruz. Katırlar da yoruluyor. Çalışırken sık sık dinlendiriyoruz. Ağır çuval olunca da taşımıyoruz. Bahçe sahibine de söylüyoruz. Çalıştırmaya yeterli katır da yok, çuval taşımaya işçi de. Kan ter içinde mecburen ekmek paramızı kazanmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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