Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93173
ALTIN
225.634
DOLAR
5.4292
STERLİN
6.9839
EURO
6.1934
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist teslim oldu
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist...
'Hastalar utanma nedeniyle ameliyata mecbur kalıyor'
'Hastalar utanma nedeniyle ameliyata mecbur...
Karabük- Ankara yolunda TIR’ların geçişine izin verilmiyor
Karabük- Ankara yolunda TIR’ların geçişine...
Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna...
Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Adana'da evleri su bastı, araçlar...

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, (24) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, (24) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:59
0 Okunma
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist teslim oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya katılan ve Irak kırsalında silahlı eylemlerde bulunan Rıdvan Ertaş, İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde' gri kategoride 300 bin TL ödülle aranıyordu. Ertaş, dün Şırnak Silopi'deki Habur Sınırı Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Ertaş'ın ifade işlemleri sürüyor. 

Şırnak Valiliği'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır'dan PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve terör aranalar listesinde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Rıdvan Ertaş isimli şahıs 15 Ocak 2019 tarihinde Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TerörTeröristPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabük- Ankara yolunda TIR’ların geçişine izin verilmiyor
Karabük- Ankara yolunda TIR’ların geçişine izin verilmiyor
Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Sır ölümün ardından, dram çıktı
Sır ölümün ardından, dram çıktı
Gaspçı, direnen genç kızın yüzüne kimyasal sıvı döktü
Gaspçı, direnen genç kızın yüzüne kimyasal sıvı döktü
Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Muş'ta okullar yarın tatil
Muş'ta okullar yarın tatil
Çarşaflı ve silahlı soyguncuyu taksicinin dikkati yakalattı
Çarşaflı ve silahlı soyguncuyu taksicinin dikkati yakalattı
Ayvalık’ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Ayvalık’ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ